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После гибели российского школьника от обморожения завели уголовное дело

СКР завел уголовное дело после гибели школьника от обморожения в подмосковной Дубне

Фото: ГСУ СК по Московской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после гибели 11-летнего мальчика от обморожения в Дубне. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Следователи уже допросили членов семьи погибшего, а также отсмотрели видео с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика.

Кроме того, предстоит изучить условия проживания погибшего российского школьника.

Ранее участница поисковой группы Екатерина Елизарова сообщила, что мальчик, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, решил срезать путь, потому что боялся опоздать на уроки в школу.

27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школе, ни дома он не появился. Мальчик учился в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.

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Анна Щербакова
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