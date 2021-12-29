Опасный маршрут насмерть замерзшего школьника в Дубне объяснили

Российский школьник, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, решил срезать путь, потому что боялся опоздать на уроки в школу. Об этом участница поисковой группы Екатерина Елизарова рассказала Telegram-каналу Zvezdanews.

«Он потерялся не потому что не знал, что ему надо в школу. Он хотел в школу и как можно скорее, именно поэтому он решил срезать. Он видел мост, это его знакомое место, и он решил пойти туда напрямую. А по дороге канава. Он не знал про канаву», — объяснила опасный маршрут мальчика участница поисковой группы.

Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксана Курчицкая рассказала, что семья мальчика является неблагополучной. По ее словам, ребенка не проводили и не посадили в социальный автобус, и ему пришлось садиться на обычную маршрутку, где его социальная карта не сработала.

Ранее сообщалось, что 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школе, ни дома он не появился. Мальчик учился в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.