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Стали известны подробности о семье насмерть замерзшего мальчика в Подмосковье

Семья насмерть замерзшего 11-летнего мальчика в Дубне является неблагополучной

Фото: прокуратура МО

Семья насмерть замерзшего в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика, по данным волонтеров, является неблагополучной. Такие подробности стали известны от координатора волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксаны Курчицкой, ее слова приводит NEWS.ru.

«Семья неблагополучная, мальчика не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на обычную маршрутку», — рассказала Курчицкая.

В общественном транспорте социальная карта ребенка не сработала, однако водитель уговаривал его доехать до нужной остановки, рассказала волонтер. Мальчик сам вышел из маршрутки, по дороге он провалился под лед и замерз.

Ранее сообщалось, что 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой школьник не пришел. Ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями, о его пропаже в полицию заявила мать.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, он умер из-за обморожения.

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Анна Филипенко
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Стали известны подробности о семье насмерть замерзшего мальчика в Подмосковье
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