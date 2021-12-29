Стали известны подробности о семье насмерть замерзшего мальчика в Подмосковье

Семья насмерть замерзшего в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика, по данным волонтеров, является неблагополучной. Такие подробности стали известны от координатора волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксаны Курчицкой, ее слова приводит NEWS.ru.

«Семья неблагополучная, мальчика не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на обычную маршрутку», — рассказала Курчицкая.

В общественном транспорте социальная карта ребенка не сработала, однако водитель уговаривал его доехать до нужной остановки, рассказала волонтер. Мальчик сам вышел из маршрутки, по дороге он провалился под лед и замерз.

Ранее сообщалось, что 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой школьник не пришел. Ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями, о его пропаже в полицию заявила мать.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, он умер из-за обморожения.