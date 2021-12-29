Определены чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова пропустила более половины пленарных заседаний Госдумы восьмого созыва. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Она не присутствовала на 15 из 23 заседаний. Также среди наиболее часто отсутствовавших на голосованиях оказались герой-полярник Артур Чилингаров (16 пропусков) и Виктор Заварзин (19). Депутат-одномандатник из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов вообще не посещал ни одно заседание. По 13 из 23 заседаний посетили вице-спикер Ирина Яровая и Виталий Милонов.

Источник издания рассказал, что всем возрастным депутатам рекомендовали минимизировать посещение зала заседаний из-за коронавируса.

В 2020 году сообщалось, что несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80 процентов голосований. Тогда среди наиболее неактивных парламентариев оказались представляющий ЛДПР вице-спикер Игорь Лебедев (пропустил 95,35 процента голосований), а также члены фракции «Единой России» Лариса Шойгу (82,82 процента), Виктор Игнатов (80,94) и Юрий Мищеряков (80,88). Остальные парламентарии пропустили менее 80 процентов голосований.

В 2016 году в Госдуме ввели штрафы за прогулы. Таковыми для депутатов считаются пропуски заседаний без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой.