Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Определены чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы

«Ъ»: депутаты Узденов, Заварзин и Чилингаров пропустили более половины заседаний Госдумы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова пропустила более половины пленарных заседаний Госдумы восьмого созыва. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Она не присутствовала на 15 из 23 заседаний. Также среди наиболее часто отсутствовавших на голосованиях оказались герой-полярник Артур Чилингаров (16 пропусков) и Виктор Заварзин (19). Депутат-одномандатник из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов вообще не посещал ни одно заседание. По 13 из 23 заседаний посетили вице-спикер Ирина Яровая и Виталий Милонов.

Источник издания рассказал, что всем возрастным депутатам рекомендовали минимизировать посещение зала заседаний из-за коронавируса.

В 2020 году сообщалось, что несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80 процентов голосований. Тогда среди наиболее неактивных парламентариев оказались представляющий ЛДПР вице-спикер Игорь Лебедев (пропустил 95,35 процента голосований), а также члены фракции «Единой России» Лариса Шойгу (82,82 процента), Виктор Игнатов (80,94) и Юрий Мищеряков (80,88). Остальные парламентарии пропустили менее 80 процентов голосований.

В 2016 году в Госдуме ввели штрафы за прогулы. Таковыми для депутатов считаются пропуски заседаний без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названы причины газового кризиса в Европе
Компания отдыхающих уборщиков снега возмутила россиян
Стали известны самые тревожные регионы России
В Госдепе осудили ликвидацию «Мемориала»
Определены чаще всех пропускающие голосования депутаты Госдумы
19-летняя дочь Кейт Мосс снялась в откровенной рекламе люксового бренда
Депутат Рады оценил санкции Зеленского против оппозиционных СМИ
В России прокомментировали авиаудар Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»
Аналитик данных рассказал о двух «очень нехороших» мутациях омикрона
В России отстранили от работы жаловавшегося Путину на зарплату учителя
Канадский фигурист назвал преступлением отсутствие Туктамышевой в сборной на ЧЕ
В США задачей F-35 назвали уничтожение С-400 в Крыму
На Украине заявили о провале властей во внешней политике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter