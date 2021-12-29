Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стая бродячих собак загрызла россиянку

В Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину

Фото: Shutterstock

В Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину, сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

Днем в среду, 29 декабря, тело россиянки обнаружил студент агротехнологического факультета. Сейчас назначена судмедэкспертиза в рамках следствия.

В соцсетях ранее распространили видео, на котором заметно изуродованное тело жительницы Якутска. Заведено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Это не первый случай нападения бродячих собак в Якутске. В ноябре животные набросились на женщину, а еще раньше — на студентку.

Ранее в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак загрызла местную жительницу, от полученных ран она скончалась. На 43-летнюю россиянку набросилась стая из нескольких собак в безлюдной части города. Искусанную пострадавшую госпитализировали, она впала в кому, однако врачам не удалось спасти женщину.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
В российском ковидном госпитале произошел пожар
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
Китай заменит солдат в Тибете роботами
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
В Москве замкнули самое большое метрокольцо в мире
Ида Галич обнажилась на камеру
Использованное для обмана Гитлера тело захотели опознать
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter