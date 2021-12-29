Стая бродячих собак загрызла россиянку

В Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину, сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России.

Днем в среду, 29 декабря, тело россиянки обнаружил студент агротехнологического факультета. Сейчас назначена судмедэкспертиза в рамках следствия.

В соцсетях ранее распространили видео, на котором заметно изуродованное тело жительницы Якутска. Заведено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Это не первый случай нападения бродячих собак в Якутске. В ноябре животные набросились на женщину, а еще раньше — на студентку.

Ранее в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак загрызла местную жительницу, от полученных ран она скончалась. На 43-летнюю россиянку набросилась стая из нескольких собак в безлюдной части города. Искусанную пострадавшую госпитализировали, она впала в кому, однако врачам не удалось спасти женщину.