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В 2021 году 10 ракет Falcon 9 стартовали 31 раз

В 2021 году в среднем одна первая ступень Falcon 9 использовалась 3,1 раза

Фото: Joe Skipper / Reuters

В 2021 году 10 первых ступеней тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX стартовали 31 раз, пишет портал NASASpaceFlight.com.

Издание отмечает, что в среднем одна первая ступень ракеты использовалась 3,1 раза. Максимальное число раз, когда запускалась первая ступень, — одинадцать. Из 31 пуска Falcon 9 на Землю первая ступень успешно возвращалась 30 раз. Время подготовки к новому пуску использованной первой ступени носителя сократилось до 27,2 дня.

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Вчера

В декабре первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) совершила сотую посадку.

В том же месяце издание SpaceNews заметило, что данная американская компания по числу пусков превосходит все страны, кроме Китая.

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Иван Потапов
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