Китай отказался покупать российскую рыбу

В текущем году продажи российской рыбы в Китай рухнули на 67 процентов по сравнению с предыдущими годами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Чиновник объяснил ситуацию влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику и на экономику Дальнего Востока. При этом он считает, что в результате найдено оптимальное решение. Речь идет о механизме квот в обмен на инвестиции, которое привело к строительству в стране рыбоперерабатывающих заводов, так что рыба была поставлена в другие регионы и в Европу.

Поводом для отказа от покупки стали ограничения на прием грузов, которые еще в 2020 году ввел Китай из-за следов коронавируса на упаковках. Ситуация привела к переполнению рыбохранилищ на Дальнем Востоке.

В конце ноября отмечалось, что план по вывозу минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России фактически провалился. Совокупный объем поданных заявок оказался в пять раз ниже запланированного — 4000 тонн (12 заявок) вместо 20 тысяч.

Еще одной попыткой справиться с ситуацией и поддержать отрасль стал договор с Минобороны, МВД и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о закупке 53,3 тысячи тонн минтая в 2021 и 2022 годах, хотя в процессе обсуждения речь шла о больших объемах.

Между тем в британском аналитическом центре Planet Tracker полагают, что отказ Китая от закупок российской рыбы стал способом давления на Россию. По их мнению, таким образом Пекин хочет добиться права для китайских кораблей ловить рыбу в российских территориальных водах, чтобы увеличить доходы от переработки рыбы.