Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китай отказался покупать российскую рыбу

Полпред президента РФ Трутнев: продажи российской рыбы в Китай рухнули на 67%

Фото: Globallookpress.com

В текущем году продажи российской рыбы в Китай рухнули на 67 процентов по сравнению с предыдущими годами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Чиновник объяснил ситуацию влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику и на экономику Дальнего Востока. При этом он считает, что в результате найдено оптимальное решение. Речь идет о механизме квот в обмен на инвестиции, которое привело к строительству в стране рыбоперерабатывающих заводов, так что рыба была поставлена в другие регионы и в Европу.

Поводом для отказа от покупки стали ограничения на прием грузов, которые еще в 2020 году ввел Китай из-за следов коронавируса на упаковках. Ситуация привела к переполнению рыбохранилищ на Дальнем Востоке.

В конце ноября отмечалось, что план по вывозу минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России фактически провалился. Совокупный объем поданных заявок оказался в пять раз ниже запланированного — 4000 тонн (12 заявок) вместо 20 тысяч.

Еще одной попыткой справиться с ситуацией и поддержать отрасль стал договор с Минобороны, МВД и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о закупке 53,3 тысячи тонн минтая в 2021 и 2022 годах, хотя в процессе обсуждения речь шла о больших объемах.

Между тем в британском аналитическом центре Planet Tracker полагают, что отказ Китая от закупок российской рыбы стал способом давления на Россию. По их мнению, таким образом Пекин хочет добиться права для китайских кораблей ловить рыбу в российских территориальных водах, чтобы увеличить доходы от переработки рыбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Германия проведет «редкие» переговоры с Россией по Украине без Киева
Китай отказался покупать российскую рыбу
Россия испытала «Прометея» в Арктике
В российском ковидном госпитале произошел пожар
Россияне возмутились установкой памятника Фиделю Кастро в Москве
В России зарегистрировали иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»
Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА
Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной
Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей
Путин заехал за Лукашенко за рулем внедорожника
Ида Галич обнажилась на камеру
Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter