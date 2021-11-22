План по перевозке российской рыбы провалился

Программа субсидирования вывоза минтая из хранилищ на Дальнем Востоке в центральные регионы России фактически провалилась. Совокупный объем поданных заявок оказался в пять раз ниже запланированного — четыре тысячи тонн (12 заявок) вместо 20 тысяч. Об этом со ссылкой на данные, озвученные в ходе совещания в Росрыболовстве, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве предположили, что столь низкая востребованность поддержки связана с нехваткой времени. Механизм выдачи субсидий заработал с середины октября, и грузоотправители пока не разобрались. Само совещание прошло 18 ноября.

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Однако управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов объяснил, что его компания не станет пользоваться субсидией из-за незначительности средств и слишком большого количества документов, что требуется собрать. При этом часть документов, по его мнению, избыточна, поскольку уже внесена в систему Россельхознадзора «Меркурий».

Член совета Ассоциации организаций продуктового сектора Андрей Гречкин согласился с тем, что трейдеры зачастую не могут собрать нужное количество бумаг, а также обратил внимание на слабое информирование промышленников о процедуре.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предположил, что низкое освоение субсидий приведет не к упрощению условий, а к отказу от программы в 2022 году. По его мнению, такое решение спровоцирует провал отрасли в первом квартале. Источник на рынке подтвердил угрозу — несмотря на формальное продление программы до конца следующего года, на нее просто могут не выделить средства после анализа эффективности.

Проблема с вывозом минтая возникла год назад из-за отказа Китая принять рыбу после выявления следов коронавируса в ряде партий. Из-за этого на Дальнем Востоке возник дефицит мощностей для хранения рыбы. Помимо субсидий, чиновники договорились с Минобороны, МВД и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о закупке 53,3 тысячи тонн минтая в 2021 и 2022 годах.

