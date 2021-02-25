В России решили хранить собственную рыбу в Японии

Власти Камчатки договорились с Японией о временном хранении на ее территории выловленной рыбы. Об этом рассказал глава российского региона Владимир Солодов, передает РИА Новости в четверг, 25 февраля.

По его словам, из-за запретов на поставки в Китай загружены уже почти все холодильные мощности, поэтому пришлось обращаться за помощью в сопредельные государства, в том числе в Японию.

Солодов отметил, что объем предполагается не очень большой, а переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии, и принципиальное подтверждение есть.

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Китай приостановил обслуживание иностранных судов в порту Далянь в декабре 2020 года. Поводом для этого стало выявление коронавируса у нескольких грузчиков портового терминала. Этот порт был последним доступным для российских судов с рыбой.

До сих пор никаких новых правил досмотра или контроля за поступающей продукцией Китай не представил. На прошлой неделе правительство пообещало поддержать рыбаков. Во вторник полпред президента Юрий Трутнев рассказал, что пока Пекин игнорирует российские запросы по поводу возобновления поставок рыбы.

Ранее стало известно, что оптовая цена на минтай в России упала до минимальных за несколько лет значений. Причиной обрушения цен стал тот же самый запрет Китая на ввоз минтая.

В первые три месяца года вылов прогнозируют на уровне 1,2 миллиона тонн. Из них внутреннему рынку нужны только 280 тысяч тонн, а остальное надо кому-то продать.