В России определились с местом хранения собственной рыбы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что мощностей для хранения рыбы в России достаточны, приостановки промысла не планируется, передает ТАСС. Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что некоторые регионы договорились хранить собственную рыбу в Японии из-за проблем с отгрузкой продукции в портах Китая.

По словам Шестакова, нынешняя ситуация не является патовой. «Мы внимательно смотрели и думали, что, возможно, к 1 марта у нас не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется, по сути, останавливать промысел. Но сейчас ситуации выравнивается», — прокомментировал он. Шестаков добавил, что в настоящий момент свободны 80 процентов мощностей, это порядка 120 тысяч тонн, также хранить продукцию можно и на транспортных судах.

Ранее в четверг, 25 февраля, стало известно, что власти Камчатки договорились с Японией о временном хранении на ее территории выловленной рыбы. Глава региона Владимир Солодов рассказывал, что из-за запретов на поставки в Китай загружены уже почти все холодильные мощности, поэтому пришлось обращаться за помощью в сопредельные государства.

Китай приостановил обслуживание иностранных судов в порту Далянь в декабре 2020 года. Поводом для этого стало выявление коронавируса у нескольких грузчиков портового терминала. Этот порт был последним доступным для российских судов с рыбой.