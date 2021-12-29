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С сообщника бывшего полковника-миллиардера ФСБ взыскали 1,5 миллиона рублей

«Коммерсант»: суд взыскал с сообщника Черкалина Андрея Васильева 1,5 миллиона рублей

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Московский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего сотрудника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Андрея Васильева 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как уточняет издание, суд постановил взыскать с предполагаемого сообщника бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина сумму, потраченную на экспертизу, которая установила ущерб по делу в размере 637,8 миллиона рублей. Помимо этого, Генпрокуратура добилась конфискации части активов семьи Васильева, оставив при этом все имущество, нажитое после увольнения из ФСБ в 2014 году.

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Дело в отношении Андрея Васильева закрыли в связи с истечением срока давности. Самого Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима в апреле 2021 года.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

По версии следствия, в 2011 году начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Фролов обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, полковник, а также его подчиненные Черкалин и Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в строительной компании, которая владела квартирами в новостройках Москвы.

Недвижимость была переписана на подконтрольные фирмы офицеров ФСБ. Ущерб следствие оценило в 600 миллионов рублей.

Марина Совина
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