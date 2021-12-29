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Объявлены дата и место похорон журналиста Егора Просвирнина

Основателя «Спутника и Погрома» Просвирнина похоронят 4 января на Троекуровском кладбище
Егор Просвирнин

Егор Просвирнин. Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда»

Журналист, основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин будет похоронен 4 января на Троекуровском кладбище. Об этом объявлено в Telegram-канале издания.

Время прощания будет объявлено отдельно, отмечается в сообщении.

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежали нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

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Марина Совина
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