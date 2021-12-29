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Россия предложила заключить соглашение о международном управлении интернетом

МИД: Москва предлагает международное соглашение о регулировании управления интернетом

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета», — сказал Сыромолотов. Он подчеркнул, что соглашение о регулировании интернета будет эффективно только в том случае, если его примут все страны.

16 ноября на пленарном заседании Госдумы глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо заставить работающие в России иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. По его словам, на интернет-площадках крупнейших IT-компаний не удаляется, а даже тиражируется незаконный контент.

Позже руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов объяснил, что меры будут эффективны, так как влияют на долгосрочную финансовую прибыль иностранных IТ-компаний.

Марина Совина
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