Минпросвещения попросили продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Первый замглавы думского комитета Яна Лантратова просит Минпросвещения продлить школьные каникулы из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат в запросе на имя министра просвещения Сергея Кравцова предложила продлить неучебный период для школьников до 16 января включительно с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».

Кроме того, для выполнения норм учебного плана Лантратова порекомендовала рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий на усмотрение ведомства.

24 декабря глава Минпросвещения Кравцов сообщал, что продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19 не планируется. По словам министра, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате. Дистанционный формат, по его словам, предназначен для исключительных случаев, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Зимние каникулы в текущем учебном году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы на три дня раньше — с 27 декабря.