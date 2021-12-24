В Минпросвещения ответили на вопрос о продлении зимних каникул из-за COVID-19

Продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии коронавируса не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует «Интерфакс».

«Что касается продления (зимних) каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем», — сказал он.

По словам министра, учебный процесс планируется возобновить в срок и в очном формате. Дистанционный формат, подчеркнул Кравцов, предназначен для исключительных случаев, связаных с эпидемиологической ситуацией, в том числе по COVID-19. «Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы», — пояснил Кравцов.

Зимние каникулы в текущем учебном году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы на три дня раньше — с 27 декабря.

Кравцов также прокомментировал уход школьников на ранние каникулы. Он заявил, что каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее власти Москвы назвали условие для допуска родителей на утренники в школы. Их готовы пускать на новогодние утренники в школы с ковид-сертификатами или при наличии отрицательного ПЦР-теста.