В Минпросвещения прокомментировали уход школьников на ранние каникулы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что каждый регион России самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Москва рекомендует с 27 декабря, уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе и на содержании, потому что конец года, это, как правило, повторение уже пройденного материала. В этом плане опасений нет. Что касается остальных регионов — все очень индивидуально», — сказал министр.

Ранее Кравцов высказался о возможности организации вакцинации детей от COVID-19 на базе школ. По его словам, вакцинация детей от коронавируса — компетенция врачей и родителей.

