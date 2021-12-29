В России прокомментировали авиаудар Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал авиаудар израильских ВВС по сирийскому морскому порту Латакия. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в России не считают, что какие-либо ситуации такого рода способствуют стабильности как в регионе, так и в самой Сирии. Российский дипломат также отметил, что необходимо провести расследование произошедшего.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что подразделения сирийских войск противовоздушной обороны не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на расположенный неподалеку аэродром «Хмеймим» садился самолет ВКС России. Он пояснил, что российский самолет в момент нанесения удара находился в зоне поражения зенитных комплексов.
Об атаке сообщалось ранее 28 декабря. Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу, уточнили в Сирии.