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В России прокомментировали авиаудар Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»

Полянский об авиаударе Израиля по Сирии: ситуация не способствует стабильности в регионе

Фото: SANA / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал авиаудар израильских ВВС по сирийскому морскому порту Латакия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России не считают, что какие-либо ситуации такого рода способствуют стабильности как в регионе, так и в самой Сирии. Российский дипломат также отметил, что необходимо провести расследование произошедшего.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что подразделения сирийских войск противовоздушной обороны не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на расположенный неподалеку аэродром «Хмеймим» садился самолет ВКС России. Он пояснил, что российский самолет в момент нанесения удара находился в зоне поражения зенитных комплексов.

Об атаке сообщалось ранее 28 декабря. Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу, уточнили в Сирии.

Марина Совина
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