Минобороны раскрыло детали атаки Израиля на объекты вблизи базы «Хмеймим»

Подразделения войск противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на расположенный неподалеку аэродром «Хмеймим» садился самолет ВКС России. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что российский самолет в момент нанесения удара находился в зоне поражения зенитных комплексов.

Также представитель Минобороны раскрыл детали нападения Израиля. По утверждению Журавлева, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля минувшей ночью с 4:21 до 4:26 со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия.

Об атаке сообщалось ранее 28 декабря. Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу, уточнили в Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетных ударах. Там заявили, что «традиционно не комментируют сообщения в иностранных СМИ».