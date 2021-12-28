Израиль отказался комментировать атаку на Сирию вблизи российской базы Хмеймим

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о ракетных ударах в районе сирийского морского порта Латакия. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — сказала представительница израильских военных.

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, ранее 28 декабря. Ракеты были выпущены по Сирии около 3:21 (в это время в Москве было 4:21). Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар. Это привело к большому материальному ущербу, однако сумма не сообщается.

Для отражения воздушной атаки использовали сирийские системы противовоздушной обороны.

Российская база Хмеймим, расположенная недалеко от Латакии, существует в Сирии с 2015 года. Она находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.