Названы курорты России с самым дорогим жильем

Аналитики ЦИАН назвали российские курорты с наибольшим ростом цен на жилье и с самой дорогой недвижимостью. Данные обзора рынка приводит РБК.

Сильнее всего в 2021 году недвижимость подорожала в Геленджике. Цена вторичного жилья в курортном городе почти удвоилась — рост составил 94 процента. Второе место по темпам роста стоимости недвижимости заняла Анапа — там объекты на вторичном рынке подорожали на 65 процентов. Тройку лидеров по максимальному росту цен на жилье замыкает Новороссийск — в этом городе недвижимость увеличилась в цене на 63 процента. Сочи оказался на четвертом месте (плюс 58 процентов), а пятым городом стала Евпатория (плюс 48 процентов).

При этом по стоимости квадратного метра во вторичном жилье Геленджик уступает Сочи, где «квадрат» обойдется в 255,2 тысячи рублей. Квадратный метр в Геленджике стоит 197,8 тысячи рублей. На третьем месте по стоимости вторичной недвижимости среди курортных городов находится Ялта — цена квадратного метра составляет 175 тысяч рублей. Также в пятерку лидеров вошли Новороссийск (119 тысяч рублей) и Евпатория (117,3 тысячи рублей).

Новостройки в 2021 году сильнее всего подорожали в Сочи — на 103 процента. Квадратный метр на первичном рынке жилья стоит 379,5 тысячи рублей. «На первичном рынке Сочи — абсолютный рекордсмен как по стоимости новостроек, так и по приросту за год: в два раза, это единственный после Москвы город с ценой «квадрата» более 300 тысяч рублей», — рассказала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина. Она объяснила, что такая динамика обусловлена как закрытыми границами в период карантина, так и ограничениями на строительство.

По темпам роста цен на новостройки среди лидеров также оказались Новороссийск (плюс 88 процентов) и Евпатория (плюс 83 процента). Самая дорогая недвижимость на первичном рынке, помимо Сочи, находится в Ялте (173,7 тысячи за квадратный метр) и Евпатории (173,4 тысячи рублей).

Ранее в декабре эксперты назвали курорт на Черном море с самым дешевым жильем — им стал Новороссийск. По данным Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, квартира в этом городе в среднем обойдется в 4,92 миллиона рублей, а квадратный метр — в 116,4 тысячи рублей. Самый низкий средней уровень цен за «квадрат» зафиксирован в Туапсе — 99,4 тысячи рублей, но стоимость квартиры составляет в среднем 5,68 миллиона рублей.