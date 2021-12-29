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Юрист назвал условие для введения института прекращения гражданства в России

Юрист Воробьев: для введения института прекращения гражданства нужно менять Конституцию

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Есть только одно основание для признания гражданства недействительным — это предоставление подложных документов при его получении, сказал в разговоре с «Лентой.ру» юрист Василий Воробьев. Чтобы законопроект, который вводит новый порядок прекращения гражданства, заработал, потребуется поменять Конституцию, считает специалист в области права.

В новом законопроекте указано, что ранее принятых в гражданство людей могут его лишить за ряд преступлений.

«Если мы говорим о тяжких и особо тяжких преступлениях, то что это даст? Содержание иностранного гражданина или гражданина Российской Федерации в местах лишения свободы стоит государству одинаково. Во-вторых, если человек уже прошел процедуру получения гражданства, на основании каких документах он будет выдворяться из страны», — задался вопросами Воробьев.

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По его мнению, нужды в таком законе на данный момент нет. «Чтобы данный законопроект прошел нужно опять менять конституцию. Для этого нужен федеральный конституционный закон. Стоят ли того эти изменения? Большой вопрос», — высказался юрист.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не согласился с этим мнением. Он отметил, что новый законопроект полностью соответствует конституции.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства страны. Документ размещен в электронной базе парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, процедура прекращения гражданства страны вводится вместо существующего сейчас порядка отмены решений о выдаче российского паспорта. Законопроект также предполагает создание единого механизма добровольного отказа от гражданства и передает МВД полномочия по рассмотрению соответствующих решений. Сейчас решение данных вопросов находится в ведении президента.

Ранее сообщалось, что проект нового базового закона «О гражданстве Российской Федерации» предлагает предоставить главе государства больше полномочий при определении категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства страны.

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Виктория Немис
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