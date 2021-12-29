В Совфеде рассказали о сроках рассмотрения законопроекта о гражданстве

Законопроект о гражданстве может быть рассмотрен в весеннюю сессию парламента. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор также добавил, что новый законопроект полностью соответствует конституции.

Ранее президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он должен упростить получение гражданства для лиц, уже проживающих на территории России и имеющих возможность «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

Например, порядок получения гражданства будет упрощен для лиц, имеющих родственников из числа граждан России, граждан бывшего СССР и их потомков, участвующих в программе добровольного переселения, а также лиц, являющихся потомками тех, кто ранее постоянно проживал на территории Российской империи, СССР или Российской Федерации.

Законопроект также подразумевает прекращение гражданства за ряд тяжких преступлений.