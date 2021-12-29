Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве
Президент России Путин внес в парламент базовый законопроект о гражданстве
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ размещен в электронной базе парламента.
Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.
Как отмечается в пояснительной записке, упростить получение российского гражданства предлагается лицам, которые уже проживают на территории страны, «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».