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Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве

Президент России Путин внес в парламент базовый законопроект о гражданстве
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ размещен в электронной базе парламента.

Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Как отмечается в пояснительной записке, упростить получение российского гражданства предлагается лицам, которые уже проживают на территории страны, «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

Игорь Дмитров
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