Майнеры вынудили Казахстан задуматься о строительстве АЭС

Из-за наступления энергодефицита власти Казахстана начали обсуждать создание в стране атомной генерации. Об этом 28 декабря заявил министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев, его слова передают «Ведомости».

«Мы сделали сейчас баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», — подчеркнул министр. В качестве потенциальных площадок для строительства АЭС рассматриваются две локации: поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области.

Власти Казахстана задумались об увеличении мощности национальной энергосистемы из-за энергокризиса, который начался в 2021 году после массового притока китайских майнеров криптовалют. В стране начался дефицит электричества, который сейчас получается закрывать за счет поставок энергии из России. Российских энергетиков такое положение не устраивает, так как они вынуждены поддерживать устойчивость энергосистемы Казахстана за счет внеплановых включений электростанций.

Аналитики из Vygon Consulting рассказали, что по итогам в 2021 года нехватка электроэнергии в Казахстане достигнет 1,7 миллиарда киловатт-часов, а к 2030 году дефицит может вырасти еще на 25–30 миллиардов киловатт-часов. «Высказанные ранее планы строительства к 2030 года в республике ВИЭ-генерации в объеме около 10 гигаватт позволят компенсировать до 20 миллиардов киловатт-часов. Закрыть дефицит полностью можно либо вдвое увеличив объемы ввода ВИЭ, либо за счет строительства АЭС мощностью 1,2–2,4 гигаватт», — сказал партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев.

Министр энергетики Мирзагалиев сообщил, что возведение АЭС может занять до 10 лет. Вместе с тем, Казахстан является очень благоприятной территорией для строительства такой электростанции, так как занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче урана, из которого производится атомная энергия. По данным МАГАТЭ, запасы урана в стране составляют более 900 тысяч тонн — по ним страна уступает лишь Австралии.

Китай запретил майнинг криптовалют в мае 2021 года, и уже с октября энергопотребление в Казахстане увеличилось на 7-8 процентов, хотя обычные ежегодные показатели прироста составляли 1-2 процента. C начала месяца в шести регионах страны начались масштабные отключения электричества. Правительство заявило, что электростанции перестали справляться с нагрузками из-за незарегистрированных криптомайнеров, нелегально генерирующих криптовалюты дома и на предприятиях. В июне был принят закон о налоге на майнинг, он начнет действовать с 2022 года.