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Использованное для обмана Гитлера тело захотели опознать

В Испании призвали установить личность мужчины, чье тело использовали для обмана Гитлера

Фото: Public Domain / Wikimedia

В Испании захотели опознать мужчину, чье тело было использовано британской контрразведкой MI5 в ходе операции «Мясной фарш», которая была призвана обмануть фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и помочь в освобождении Сицилии. Об этом пишет Daily Mail.

Британские разведчики провели свою операцию по дезинформации в 1943 году в надежде отвлечь внимание нацистской Германии от Сицилии. Для этого они облачили труп неизвестного мужчины в британскую офицерскую форму и выбросили его близ побережья Испании — предполагалось, что обнаруженное тело передадут испанским военным, которые в свою очередь сообщат о своей находке Третьему рейху. В карманах одежды мертвеца находилось удостоверение личности на имя Вильяма Мартина и другие документы и личные вещи, которые должны были убедить немцев в том, что погибший действительно был офицером армии Великобритании и имел доступ к некоторой секретной информации.

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При этом к телу был прикреплен портфель с фальшивыми документами, в которых сообщалось о том, что союзнические войска якобы собираются организовать наступление в Греции и на Сардинии. В действительности же они готовились высадиться на Сицилии, однако Гитлер, поверив в правдивость полученных сведений, распорядился перебросить часть располагавшихся на острове немецких войск на другие направления и отказывался отправлять туда подкрепление. В итоге в августе нацистов удалось выбить с Сицилии.

Позднее тело, использованное в операции, было захоронено на одном из кладбищ на юге Испании. При этом личность умершего до сих пор так и не установлена. Как отмечает издание, на данный момент существуют две основные версии относительно того, кем на самом деле был подставной офицер.

Согласно одной из них, тело принадлежало бродяге Глиндуру Майклу, который жил на улицах Лондона и умер в 1943 году в больнице после того, как случайно съел крысиный яд. По мнению исследователя Бена Макинтайра, выбор разведчиков пал именно на Майкла из-за причины его смерти: в случае проведения вскрытия обнаружить крысиный яд было бы крайне сложно, поэтому у испанских и немецких специалистов не возникло бы лишних подозрений относительно личности погибшего.

По другой версии, тело принадлежало британскому моряку, который погиб в 1943-м при крушении британского авианосца HMS Dasher у берегов Шотландии. Кроме того, некоторые полагают, что на самом деле существующая могила пуста, поскольку в свое время труп забрали для повторного вскрытия сами нацисты.

Как настаивают специалисты, прояснить ситуацию помогла бы эксгумация. Однако она до сих пор так и не была проведена. «Мы живем в Испании в то время, когда мы каждый день вскрываем могилы времен Гражданской войны, почему мы не можем вскрыть и эту, чтобы прояснить этот вопрос?» — отметил один из исследователей, занимающихся данной темой, Антонио Хурадо.

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Варвара Кошечкина
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