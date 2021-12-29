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Стало известно о судимости матери замерзшего насмерть российского школьника

РЕН ТВ: мать замерзшего насмерть в Дубне 11-летнего школьника ранее была судима

Фото: Globallookpress.com

Мать замерзшего насмерть в подмосковной Дубне одиннадцатилетнего школьника ранее была судима. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям собеседника телеканала, в 2010 году россиянку осудили за нанесение побоев. Тогда она отделалась штрафом. Но позже, в 2015 году, женщина была осуждена по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Также стало известно, что и отец школьника попадал в поле зрения оперативников. В прошлом году россиянин швырнул кошку о бетонную стену на глазах у маленькой дочери. Всего в семье погибшего ребенка воспитывалось пятеро детей.

Ранее сообщалось, что тело мальчика нашли на улице Программистов вечером во вторник, 28 декабря. Уточнялось, что он упал в реку.

По предварительным данным следствия, днем ранее ребенок поехал в школу на автобусе. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел, сообщила официальный представитель Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

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Анна Щербакова
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