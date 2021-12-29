Аналитик данных рассказал о двух «очень нехороших» мутациях омикрона

Ученые обнаружили у омикрон-штамма характерные для дельты «очень нехорошие» мутации, которые отвечают за высокую патогенность дельта-варианта. Об этом «Ленте.ру» рассказал исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.

Мутация обозначается как P681R. Пока что ученые обнаружили два кластера омикрона с такой мутацией. Причем характерно, что оба кластера возникли независимо друг от друга — в Германии и США.

Мутация эта очень нехорошая: она дает повышенную заразность плюс патогенность. Так, считается, что именно эта мутация во многом ответственна за такую сверхзаразность дельты. Были эксперименты, где дельту лишали P681R, что сильно ухудшало ее трансмиссивность. А еще P681R связывают с серьезным повышением патогенности Александр Драган аналитик данных

Драган добавил, что делать какие-то конкретные выводы пока рано, однако ситуация, при котором два штамма могут «спаяться» в один более смертоносный вариант, сочетающий смертоносность дельты с заразностью омикрона, вызывает опасения у научного сообщества.

«Правда, с этими кластерами пока непонятно. Либо там были случаи контаминации, то есть загрязнения проб при анализе, либо и правда омикрон в разных местах независимо приобретает эту мутацию. Вопросов пока много», — добавил он.

Аналитик заявил, что нет никаких оснований считать, что омикрон станет своего рода «естественной вакциной», после которой пандемия коронавируса пойдет на спад. По его словам, история знает много случаев, когда вирусы, сначала распространявшиеся как непатогенные, потом эволюционировали в более смертельные версии.

«Один из примеров — вирус натуральной оспы. Археологи обнаружили в останках скандинава IX века следы предка натуральной оспы. По их оценкам, это был неопасный вирус, средняя сезонная простуда, которая не приводила к смерти. Однако с веками оспа мутировала в то, что мы о ней знаем», — рассказал он.

Ранее Минздрав России официально признал штамм омикрон самым быстро распространяющимся из всех вариантов коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что омикрон станет доминирующим штаммом в Европе в ближайшие недели.