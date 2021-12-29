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В Альметьевске появится новая школа

Полилингвальный комплекс «Адымнар» откроют в Альметьевске в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полилингвальный комплекс «Адымнар» появится в Альметьевске в 2022 году. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, открытие новой школы в микрорайоне Алсу, строительство которой началось 4 сентября, запланировано на 20 августа следующего года. Отмечается, что все работы по возведению учебного заведения ведутся согласно составленному графику.

Согласно материалу, лицей площадью почти 25 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 1224 школьников. Комплекс оборудуют типовыми классами, бассейном с двумя чашами, столовой на 500 посадочных мест, а также двумя спортзалами, различными кабинетами и группами продленного дня.

«Очень большой проект, который долго был под вопросом. Сейчас строители поднимают монолит будущего здания», — высказался глава муниципалитета Тимур Нагуманов. По его словам, стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Иркутске открылась школа казачьего фольклора. В городе запустили серию семинаров и мастер-классов «Школа казачьего фольклора». Уточняется, что слушатели школы получат удостоверение о прохождении курсов, или справку, если отсутствует специальное образование.

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Майя Пономаренко
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