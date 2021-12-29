Российские угольные компании предупредили об остановке производства

Российские угольные компании пожаловались на дефицит аммиачной селитры для взрывных работ, пишет «Коммерсантъ». Ранее в 2021 году власти под угрозой ограничения экспорта заставили производителей удобрений гарантировать выполнение заявок фермеров к весенней посевной — и теперь промышленники недополучают необходимых химических веществ. Угольщики предупреждают, что нехватка приведет к росту цен на уголь и к остановке производств.

Производитель металлургических углей, группа «Сибантрацит» рассказала о «критических проблемах» по закупке селитры, которые испытывают поставщики услуг по производству взрывных работ. «Существующих запасов хватит на десять дней работы, дальше, если ситуация не изменится, неминуема остановка производства, добычи и отгрузки угля. Насколько нам известно, некоторые производители селитры уже почти вдвое повысили цены, это, естественно, ударит по себестоимости [добычи]», — заявил представитель «Сибантрацита».

Угольное предприятие «Разрез Кузнецкий Южный» также подтвердил нехватку селитры у своего подрядчика, который ведет взрывные работы. Сейчас компании приходится вместо сухого взрывчатого вещества использовать 100-процентную эмульсию, которая делает производительность зарядных машин на 30 процентов меньше. По оценке предприятия, взрывные работы подорожают на 60–65 процентов, что, соответственно, повысит себестоимость угля.

Глава совета директоров производителя минеральных удобрений «Акрон» Александр Попов предупредил, что в посевной сезон (февраль-май) 2022 года в России возникнет дефицит селитры на внутреннем рынке. По словам Попова, компания до декабря не поставляла селитру промышленникам, но сейчас за ней «стоит очередь».

В то же время в некоторых регионах России уже зафиксирована нехватка угля. Управление Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» из-за перебоев с поставками угля в регионе. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке. Проблемы с поставками также начались в Омской области — поставщиков начали отказываться исполнять контракты.