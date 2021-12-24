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В регионах начали возбуждать уголовные дела из-за нехватки угля для жителей

В Алтайском крае возбудили дело из-за дефицита угля

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) в Алтайском крае возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за перебоев с поставками угля в регионе, говорится на сайте ведомства.

Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев. По информации следствия, в ноябре в Локтевском районе Алтайского края возникли перебои с поставками угля. Жители жаловались на холод, но местные власти не смогли решить проблему с нехваткой топлива.

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«До настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан», — отмечает СК. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке. Это не первый регион, где начались проблемы с дефицитом угля.

В декабре администрация Омской области пожаловалась властям на дефицит угля из-за резкого роста цен и серии отказов поставщиков исполнять контракты. Ранее в Алтайском крае россияне начали незаконно рубить деревья из-за дефицита угля.

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Платон Щукин
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