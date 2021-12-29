В Подмосковье открыли новую платную дорогу

В Подмосковье завершилась реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь». Для взимания платы за проезд на дороге установили 17 шлюзов. Об этом сообщает компания «Автодор», которая проводила работы.

Реконструкцию провели на участке с 45-го по 66-й километр, работы велись с 2019 года. На 64-м километре также построили транспортную развязку, которая позволит избежать пересечения с дорогой регионального значения Кубинка- — Наро-Фоминск. Благодаря новой инфраструктуре жителям города Кубинка будет удобнее добираться до железнодорожной станции.

В церемонии открытия движения по участку приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. В общей сложности на дороге 10 полос, параллельно платному участку проходит бесплатная альтернатива.

В ноябре 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе платных дорог, отметив, что подобная инфраструктура дает возможность сократить время в пути. Она также помогает развивать регионы и создавать рабочие места.