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Россиянам дали совет насчет пенсионной выплаты

Специалист Биезбардис: единовременную выплату накопительной пенсии лучше получить в 2022-м

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Накопительная пенсия может быть получена в обычном формате ежемесячных выплат или в некоторых случаях единовременно. Такой совет россиянам в беседе с агентством «Прайм» дал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, если сумма рассчитанной ежемесячной выплаты составляет менее пяти процентов от суммы всей пенсии, то ее можно получить сразу в полном объеме. Специалист отметил, что, если человек хочет получить все деньги единовременно, но при этом расчет немного превышает пять процентов, то стоит подождать 2022 года. Так, требуемое соотношение может измениться из-за предстоящей индексации страховой пенсии, добавил он.

Ранее россиянам напомнили о новых правилах пенсионных выплат, утвержденных Минтрудом и вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наиболее существенное изменение в законе предполагает защиту пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

Марина Совина
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