Пиротехник назвал главную опасность при запуске фейерверка на Новый год

Фейерверки не стоит покупать в подземном переходе, лучше использовать для этих целей специализированный лицензионный магазин, рассказал «Ленте.ру» мастер-пиротехник Игорь Алексеев. Упаковку важно надежно закрепить на земле, ведь самая опасная ситуация возникает, когда фейерверк опрокидывается.

Выбор и хранение

При выборе пиротехники, в первую очередь, необходимо обращать внимание на целостность упаковки, обратил внимание пиротехник. Важно, чтобы упаковка не была мятой, так как выстрелить ровно тогда не получится. Нужно следить, чтобы на ней не было следов высушенной влаги. «Пиротехника, к сожалению, не сушится, после попадания туда воды возникают некие процессы, и в лучшем случае она не сработает», — отметил Алексеев.

Хранить пиротехнику он рекомендовал в сухом помещении, вдали от открытого огня и вне досягаемости для детей.

Запуск

При эксплуатации пиротехники обязательно нужно читать инструкцию, чтобы понять, какое именно изделие у вас в руках: где у него верх, где низ, и как его правильно устанавливать.

«Устанавливать надо обязательно прочно на твердую ровную поверхность, можно воспользоваться снегом, хорошенько утрамбовать все вокруг. Самая большая опасность, если батарея салютов после первых выстрелов перевернется, дальше она будет палить в непредсказуемую сторону», — отметил пиротехник.

Запускать салюты и фейерверки на балконе или в квартире нельзя. Лучше делать это на специальных площадках или за городом, рассказал Алексеев. Важно, чтобы поблизости не было линии электропередач, деревьев и высоких строений, подчеркнул он.

В квартире можно использовать только бенгальские огни и настольные фонтанчики. Игорь Алексеев мастер-пиротехник

Также специалист посоветовал использовать пиротехнику в трезвом состоянии и не носить петарды в карманах, так как некоторые из них могут мгновенно загореться и сработать от трения.

Ранее четырехлетняя девочка попала в реанимацию в Москве после того, как съела фейерверк.

