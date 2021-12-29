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На Украине направили в суд уголовное дело против Поклонской

Дело против экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской о госизмене направили в украинский суд

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Офис генерального прокурора Украины направил в суд уголовное дело против бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая обвиняется в госизмене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель госсовета республики Владимир Константинов обвиняются в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти в составе преступной организации.

«Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», — сказано в сообщении.

Ранее Аксенов пообещал подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за долгов по коммунальным платежам за квартиру в Ливадии.

В октябре Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове. Украина считает это оккупацией.

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София Сарджвеладзе
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