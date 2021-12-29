Российский план по росту ВВП назвали нереальным

В 2022 году рост ВВП России после нынешней восстановительной динамики резко затормозится и составит 2,3 процента. Об этом говорится в консенсус-прогнозе на следующий год, который подготовили «Ведомости».

Ни один из опрошенных экспертов не ожидает роста ниже 1,5 процента. В то же время все посчитали сентябрьский прогноз Минэкономразвития на следующий год (рост в районе 3 процентов) нереальным — максимальная оценка составляет 2,8 процента.

В качестве положительных факторов для российской экономики участники опроса называют ожидаемое взятие под контроль ситуации с коронавирусом, а также ослабление нынешних ограничений. Вместе с тем российскую экономику должны поддержать высокие цены на энергоносители, смягчение условий сделки ОПЕК+, что позволит увеличить добычу и, соответственно, продажу нефти, и расходы части Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции.

Проблемами станут сворачивание монетарных и бюджетных стимулов, а также завершение восстановительного роста. Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что такой потенциал остался только в добыче, туризме и отдельных секторах услуг.

Старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков полагает, что ВВП повысится в основном за счет инвестиций средств компаний, накопленных за прошлые годы. По его мнению, это обеспечит рост ВВП в районе 2,5 процента.

Для нефти консенсус-прогноз лежит в диапазоне 65-81,7 доллара за баррель. Оценка зависит от действий ОПЕК+, использования стратегических запасов нефти, погодных условий и уровня мировой инфляции. Также значимым фактором окажется пандемия, в зависимости от того, завершится она или усугубится, нефть может показать противоположную динамику.

По оценке вице-премьера Александра Новака, для России в 2022 году цена на нефть 65-80 долларов за баррель будет комфортной. Он подчеркнул, что не исключает большой волатильности на рынке, но спрос на сырье стабильно растет