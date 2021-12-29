Американский самолет-разведчик впервые совершил полет над Восточной Украиной

Американский разведывательный самолет совершил первый полет над территорией Восточной Украины. Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Барбара Старр со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

«Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины», — написала она.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили около российско-украинской границы. Судя по карте перемещений, он взлетел с воздушной базы ВВС США Рамштайн, преодолел воздушное пространство Европы, пролетел над Центральной Украиной и сейчас выполняет разведывательное задание к югу от Харькова.

В этот же день в небе близ границ Донбасса был замечен самолет-разведчик ВВС США RC-135W. Ранее данный тип американских разведывательных самолетов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.