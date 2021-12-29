Попавшая в аварию пара спасла отношения благодаря серьезному ДТП

Пара из английского города Гастингс, графство Восточный Суссекс, спасла отношения благодаря серьезному ДТП. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Хлоя Лир рассказала, что в июле она и ее молодой человек 20-летний Лиам Падган возвращались домой после ночной прогулки и ненадолго остановились на автобусной остановке. Накануне влюбленные поссорились и, по словам Лир, их отношения «висели на волоске». Как только девушка присела на скамью, в остановку неожиданно врезалась машина.

Первым под удар попал Падган — он получил серьезную травму колена и бедра. Девушка пострадала в меньшей степени — она получила сильные ушибы головы и ребер. Находившиеся в ночном клубе неподалеку люди услышали шум от аварии и пришли на помощь пострадавшим: две женщины оказали первую помощь паре и вызвали парамедиков.

Британцев срочно доставили в больницу. Выяснилось, что Падгану требуется срочная операция на ноге — врачи вживили ему металлический стержень для сращивания костей. В итоге Лир выписали на следующее утро, а молодого человека оставили в больнице на неделю.

«Я заботилась о нем, пока он восстанавливался, и это нас очень сблизило, потому что он видел, как много я для него делаю, и мы просто были рядом друг с другом», — отметила Лир. Она добавила, что если бы не авария, они с Падганом вряд ли были бы вместе.

«Я был просто рад, что с нами все в порядке. Пройдя через это вместе, мы стали ближе, чем когда-либо, и сейчас мы очень счастливы», — заключил Падган.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из американского города Нэшвилл, штат Теннесси, которые были женаты, расстались и позднее снова женились друг на друге. Они считают, что развод спас их брак. Воссоединившаяся пара решила полностью посвятить себя музыке и теперь каждый год проводит 60-70 выступлений в церквях, а также на конференциях и различных мероприятиях.