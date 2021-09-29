Пара женилась, развелась и вновь женилась ради спасения отношений

Мужчина и женщина из американского города Нэшвилл, штат Теннесси, которые были женаты, расстались и позднее снова женились друг на друге, считают, что развод спас их брак. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отношения Криса и Стефани Тиг начались еще в старших классах школы. В 2006 году, когда им было 19 и 20 лет, они женились в первый раз. «Со стороны мы казались идеальной парой, но у нас начали появляться проблемы, к которым мы не были готовы», — вспоминает Крис. Его отношения со Стефани ухудшились, когда он сосредоточился на карьере и начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, Кроме того, Крис потерял интерес к религии, хотя поначалу церковь много значила для обоих. Спустя четыре года после свадьбы пара решила развестись.

После расставания с женой Крис встречался с другими женщинами, но, по его словам, чувствовал себя более потерянным и одиноким, чем когда-либо в прошлом. Новые отношения Стефани тоже не задались. Через несколько лет они вновь повстречали друг друга в церкви и в 2011 году сыграли вторую свадьбу. «Мы не сдались, хотя другие говорили нам прервать отношения, и теперь отмечаем десятую годовщину брака», — говорит Стефани.

Пара решила полностью посвятить себя музыке и теперь каждый год проводит 60-70 выступлений в церквях, а также на конференциях и различных мероприятиях. Большая часть их песен посвящена вере в Бога и тому, как она важна для их отношений.

Ранее сообщалось, что в США женщина привела в дом любовника и спасла брак. Муж и жена решили, что третий человек мог бы помочь привнести недостающий элемент в их отношения.