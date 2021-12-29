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В России резко выросли ставки аренды жилья

«Мир квартир»: ставка аренды однокомнатных квартир в России достигла 15,4 тысячи рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

За 2021-й съемные квартиры в России отыграли прошлогоднее падение: с осени ставки аренды жилья резко выросли, говорится в материалах портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру». В результате в некоторых городах годовой прирост стоимости найма составил до 30-40 процентов. В среднем по стране ставки увеличились за год на 15 процентов.

Как отмечают аналитики, однокомнатные и двухкомнатные съемные квартиры подорожали за год в 66 городах из 70 крупнейших, трехкомнатные – в 68-ми. Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи: местные «однушки» поднялись в цене на 43 процента, «двушки» — на 42,6 процента, «трешки» — на 40 процентов. Сильный рост ставок зафиксирован в Калининграде, Краснодаре, Махачкале и Кирове.

Минимальный результат показали такие города, как Череповец, Чита, Волжский, Саратов и Уфа. В Москве однокомнатные квартиры подорожали за год на 19 процентов, до 45 тысяч рублей в месяц. Ставка аренды «двушек» увеличилась на 21 процент, достигнув 54,9 тысячи рублей, «трешек» — на 16 процентов, до 64,1 тысячи в месяц.

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Среднестатистическая однокомнатная квартира в России сдается за 15,4 тысячи рублей в месяц (плюс 15 процентов за год), «двушка» — за 20,9 тысячи (плюс 14 процентов за год), «трешка» — за 27,9 тысячи рублей в месяц (плюс 16 процентов).

«В этом году резко сократилось предложение на рынке аренды: на пике ажиотажного спроса на покупку квартир многие собственники предпочли продать их по хорошей цене вместо того, чтобы продолжать сдавать в аренду, — поясняют специалисты. — Осенью стал возрастать спрос со стороны трудовых мигрантов из Средней Азии и офисных удаленных работников, которые стали возвращаться в крупные города. Резкий дисбаланс спроса и предложения способствовал подорожанию съемных квартир».

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
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