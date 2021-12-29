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«Роскосмос» провел испытание двигателя для разгонного блока «Ангары»

«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары-А5»

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Воронежский центр ракетного двигателестроения, который входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» имени академика Глушко «Роскосмоса», провел первые испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д1 для нового разгонного блока ракеты космического назначения «Ангара-А5». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

Отмечается, что включение двигателя, работа на заданных режимах и остановка прошли в соответствии с заложенной программой испытания.

По словам директора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергея Ковалева, двигатель сможет обеспечить повышение энергетических характеристик ракеты.

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5», стартовавшая 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России. Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». В декабре 2020 года она вывела на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза в ходе старта.

Марина Совина
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