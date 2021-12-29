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Российская С-550 начала боевое дежурство

ТАСС: завершены госиспытания новейшей российской ЗРС С-550

Кадр: Минобороны РФ

Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 начала боевое дежурство, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», — сказал собеседник.

Источник отметил, что С-550 представляет собой новую мобильную систему стратегической противоракетной обороны (ПРО), которая «способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».

В декабре РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Россия проведет в Арктике в рамках испытаний стрельбы современным комплексом ПРО с использованием гиперзвуковой мишени. По словам собеседника агентства, стрельбы пройдут до конца года на одном из военных полигонов в Заполярье. Он рассказал, что комплекс ПРО должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень.

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Иван Потапов
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