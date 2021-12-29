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Юрист назвал ответственных за смерть 11-летнего замерзшего россиянина

Юрист Захидов: за смерть замерзшего 11-летнего мальчика в Дубне ответственны органы опеки

Фото: Telegram-канал «SHOT»

За смерть 11-летнего мальчика, который замерз в подмосковной Дубне, ответственны в том числе и органы опеки. Об этом заявил юрист Алишер Захидов в беседе с «Секретом Фирмы».

«Если факты, о которых пишут сейчас в СМИ о семье, подтвердятся, то значит, у органов опеки были все основания для ограничения и даже лишения родительских прав родителей мальчика», — объяснил специалист.

Он отметил, что необходимо выяснить, почему названные органы попустительствовали, а также по какой причине российский ребенок с особенностями развития был без надзора.

Ранее подробности о семье замерзшего школьника рассказала координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая. По ее словам, семья является неблагополучной.

Отчим ребенка винит в трагедии водителя автобуса. По словам мужчины, ребенок поехал на учебу после двухнедельного больничного. В 8:23 он должен был сесть в школьный автобус, однако почему-то уехал на городской маршрутке №12, а водитель «его просто типа выкинул».

О произошедшем стало известно 27 декабря. По предварительным данным следствия, ученик поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школе, ни дома он не появился. Отмечается, что мальчик учился в заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.

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Никита Абрамов
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