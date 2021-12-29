Следователь объяснил изменение позиции о мере пресечения Хованскому

Следствие хочет избрания другой меры пресечения для арестованного блогера Юрия Хованского, так как в деле ютубера изменились обстоятельства. Следователь объяснил это в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Хованскому. Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Как отметил следователь, Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.

К обстоятельствам дела, которые не изменились, следователь отнес тот факт, что блогер обвиняется в преступлении повышенной общественной опасности, не имеет прочных социальных связей в Санкт-Петербурге. По его мнению, Хованский может препятствовать следствию и оказывать давление на свидетелей. Как заявил следователь, у ютубера пренебрежительное отношение к закону и органам следствия.

Следователь попросил сменить меру пресечения Хованскому с ареста на запрет определенных действий. В их числе запрет выходить из дома с 22 до 10 часов; посещать место преступления и подходить к нему ближе, чем на 300 метров; пользоваться средствами связи, включая интернет, кроме как для связи с контролирующими органами, вызова скорой помощи и спасателей. В случае избрания этой меры пресечения блогеру также будет нельзя общаться со свидетелями по делу и СМИ, посещать места культурно-массовых мероприятий. Уточняется, что следователь высказался о необходимости смены меры с 29 декабря до 8 января.

Ранее Хованский в суде назвал возможную причину смягчения позиции следствия. Блогер заявил, что стало невозможно отрицать очевидное истечение срока давности его преступления.

О том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру, стало известно 26 декабря.

Блогер Юрий Хованский находится в СИЗО с июня 2021 года. Ему предъявили обвинение по статье уголовного кодекса об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение ютубером песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост».

Два ролика, в которых Хованский поет о теракте, появились на YouTube в профиле пользователя с ником Юрий в 2020 году. Другие данные о владельце аккаунта отсутствовали. Следствие считает, что песня была исполнена в 2018 году. По мнению защиты, ролик был записан в 2012-м, до появления соответствующей статьи в уголовном кодексе.