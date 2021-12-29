Квартиры в Москве обмельчали

Средняя площадь квартир, выставленных на продажу в московских новостройках, за 2021 год уменьшилась на десять квадратных метров, до 58 «квадратов», сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers.

Квартиры в столице обмельчали, свидетельствуют подсчеты аналитиков: в новостройках комфорт-класса средняя площадь лота в предложении сократилась за год на девять квадратных метров (до 47 «квадратов»), в бизнес-классе она снизилась на пять метров, до 67 «квадратов». В премиум-классе стандартная квартира потеряла 18 квадратных метров — теперь ее площадь составляет 97 «квадратов».

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы за год выросла на 21 процент, до 363 тысяч рублей. Средний бюджет предложения квартиры прибавил пять процентов и теперь равен 21 миллиону рублей.

Как отмечают эксперты, покупатели недвижимости в 2021 году были избирательны и опасались увеличившихся цен. Это и стимулировало застройщиков выводить в продажу лоты меньших площадей.

Снижение площади квартир в московских новостройках массового сегмента этой осенью зафиксировали аналитики риелторской компании «Метриум». По их данным, средняя площадь квартиры в экспозиции сократилась почти на семь «квадратов» и составила 49,2 квадратных метра. Положительную динамику изменения средней площади показали только студии — средние площади всех остальных форматов уменьшились.

Ранее покупателям отсоветовали ждать падения цен на квартиры в Москве. Цены на недвижимость снижаться не будут, заявила риелтор Ольга Мажуть. По ее мнению, лучше не откладывать покупку жилья.