Покупателям отсоветовали ждать падения цен на квартиры в Москве

Цены на недвижимость в Москве снижаться не будут, уверена риелтор Ольга Мажуть. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. По мнению эксперта, лучше не откладывать покупку жилья.

Квартиры в Москве никогда не упадут в цене, подчеркнула специалист. «Чем ближе праздники, тем больше продавцов снимают рекламные объявления. Для чего? Чтобы после выставить их заново с увеличением цены, причем неадекватным. И так происходит из года в год», — отметила Мажуть.

По ее словам, сейчас на рынке остались реальные продавцы, которым надоело ждать и «кровь из носу необходимо продать». «Это классный момент, когда надо брать. Все складывается: усталость продавца, плюс желание его риелтора продать, плюс ваша заинтересованность, плюс грамотный подход риелтора покупателя», — посоветовала эксперт.

Не всегда так страшна цена квартиры, как процентная ставка по ипотеке, когда ежемесячный платеж вырастает на несколько тысяч рублей, заключала риелтор.

Ранее эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» предрекли Москве обвал спроса на квартиры. Декабрь 2021-го уже отметился обвалом спроса на вторичное жилье на 20 процентов, и в дальнейшем ослабление покупательской активности неизбежно, предупредили специалисты.