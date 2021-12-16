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Москве предрекли обвал спроса на квартиры

«ИНКОМ-Недвижимость»: в 2022-м Москве не избежать ослабления активности покупателей жилья

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Декабрь 2021-го уже отметился обвалом спроса на вторичное жилье в Москве на 20 процентов, и в дальнейшем ослабление покупательской активности неизбежно, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, предложение и сроки экспозиции «вторички» в Москве постепенно растут, и «это означает перспективное снижение количества сделок». «Даже несмотря на инерцию спроса [на квартиры], который еще подогревается страхом инфляции и ожиданием очередного повышения ипотечных ставок, образно говоря, это стремление впрыгнуть в последний вагон поезда», — указывают эксперты.

Они предрекают трансформацию вторичного сегмента из «рынка продавца» в «рынок покупателя», когда условия сделок будут диктовать преимущественно последние. «Потенциал для дальнейшего роста цен практически исчерпан, и в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне, достигнутом в 2021 году», — предупреждают специалисты.

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При снижении стоимости «вторички» часть продавцов снимут квартиры с продажи и будут получать доход от сдачи их в аренду, «пока рынок снова не повернется лицом к продавцу», полагают в «ИНКОМ».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.

Нина Ташевская
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