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На Украине заявили об отсутствии большого скопления российских войск у границ

Секретарь СНБО: для вторжения России нужно в 5 раз больше войск, чем есть сегодня у границ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан в России иноагентом) заявил об отсутствии большого скопления российских войск у границы.

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в 3, 4, 5 раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал Данилов.

Он заявил, что украинские войска семь лет ведут войну против России в Донбассе. «Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей», — добавил Данилов.

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Алевтина Запольская
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