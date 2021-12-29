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В Киеве обвинили Путина в желании развалить Украину на две-три части

Секретарь СНБО Данилов назвал развал Украины заданием номер один для Путина
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил президента России Владимира Путина в желании развалить республику на несколько частей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан в России иноагентом).

Данилов назвал развал Украины заданием номер один для Путина. По его словам, российский лидер стремится «зафиксировать» ситуацию с Крымом.

«Для того чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин», — сказал Данилов.

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16 апреля

Ранее секретарь СНБО заявил, что 122 тысячи российских военнослужащих находятся в 200 километрах от украинской границы, а еще 143,5 тысячи военных — в 400 километрах. Он назвал ситуацию неспокойной, но заверил, что Киев держит ее под контролем.

Между тем бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская), советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош заявил о концентрации российских войск на киевском направлении.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Алевтина Запольская
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