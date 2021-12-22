На Украине заявили о неспокойной ситуации на границе с Россией

Сотни тысяч российских военных якобы находятся вблизи границы Украины, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил на брифинге во время конференции украинских послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, 122 тысячи военнослужащих Вооруженных сил России находятся в 200 километрах от украинской границы, а еще 143,5 тысячи военных — в 400 километрах.

Ситуацию на кордоне Данилов назвал неспокойной, но при этом отметил, что СНБО и президент Украины держат ее под контролем и отслеживают. Он также добавил, что благодаря закону об основах национального сопротивления, который вступит в силу 1 января 2022 года, у Киева появятся дополнительные ресурсы для отражения потенциальной угрозы.

Ранее Алексей Данилов назвал оружие, которое Украина сможет задействовать в случае полномасштабной войны с Россией. По его мнению, им выступит дух украинского народа, отличающегося от россиян свободолюбием и ответственностью.