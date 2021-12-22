Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили о неспокойной ситуации на границе с Россией

Секретарь СНБО Данилов заявил, что сотни тысяч российских военных находятся вблизи Украины

Фото: Shutterstock

Сотни тысяч российских военных якобы находятся вблизи границы Украины, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил на брифинге во время конференции украинских послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, 122 тысячи военнослужащих Вооруженных сил России находятся в 200 километрах от украинской границы, а еще 143,5 тысячи военных — в 400 километрах.

Ситуацию на кордоне Данилов назвал неспокойной, но при этом отметил, что СНБО и президент Украины держат ее под контролем и отслеживают. Он также добавил, что благодаря закону об основах национального сопротивления, который вступит в силу 1 января 2022 года, у Киева появятся дополнительные ресурсы для отражения потенциальной угрозы.

Ранее Алексей Данилов назвал оружие, которое Украина сможет задействовать в случае полномасштабной войны с Россией. По его мнению, им выступит дух украинского народа, отличающегося от россиян свободолюбием и ответственностью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию
Apple рассказала о способе защиты от слежки
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Редчайший вымирающий белый носорог родился в зоопарке
НХЛ определилась с вопросом о допуске игроков на Олимпиаду
Девушка нашла способ превратить дешевую обувь в Dr. Martens
Лавров обвинил Запад в желании доминировать за счет ЮНЕСКО
Российскую девочку нашли голой в овраге возле тела насмерть замерзшего брата
Мать девятилетней студентки МГУ рассказала об угрозах психологическим тестом
Патриарх Кирилл рассказал о снижении числа прихожан в Москве
Мишустин объяснил причину роста цен
Экс-министр труда назвал две причины низких пенсий в России
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter