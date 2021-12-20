На Украине назвали оружие в войне против России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал оружие, которое страна сможет задействовать в случае полномасштабной войны с Россией. Интервью Данилова доступно на YouTube.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания — это наш дух», — заявил Данилов.

По его словам, украинцы отличаются от россиян духом свободы и ответственности за свою страну. «Это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует», — уверен секретарь СНБО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию Украины. Он предостерег Киев от силового решения конфликта на юго-востоке страны. «Если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул он.