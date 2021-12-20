Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине назвали оружие в войне против России

Секретарь СНБО Данилов назвал дух свободы оружием украинцев

Фото: РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал оружие, которое страна сможет задействовать в случае полномасштабной войны с Россией. Интервью Данилова доступно на YouTube.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания — это наш дух», — заявил Данилов.

По его словам, украинцы отличаются от россиян духом свободы и ответственности за свою страну. «Это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует», — уверен секретарь СНБО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию Украины. Он предостерег Киев от силового решения конфликта на юго-востоке страны. «Если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул он.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
На Украине назвали оружие в войне против России
Искусственный мозг научили играть в пинг-понг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter